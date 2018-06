10 Actividades para celebrar el Día del Padre

El próximo domingo 17 de junio se conmemorará el Día del Padre y para esta ocasión, Publinews te presenta diez eventos que se llevarán a cabo ese día con motivo de esta festividad, para que puedas ir con tu papá y agasajarlo.

1. Desayunando con papá

Hora: 8:30 a 11:00

Lugar: Restaurante Los Mozos

Dirección: 4ta. Calle 12-33, zona 11, colonia Carabanchel.

Actividad: Transmisión del partido mundialista Alemania vs. México. Desayuno Buffett, adultos Q50 y niños Q25.

2. Desayuno Cristiano

Hora: 7:00 a 9:00

Lugar: Iglesia de Dios Evangelio Completo La Hermosa

Dirección: 6ta. Avenida B y 37 calle, zona 3.

Actividad: Festejarán con un desayuno en el que honrarán y bendecirán a los sacerdotes del hogar. Más información al 2472-4259.

3. Mi papá come gratis

Hora: 12:00

Lugar: Restaurante Baoz

Dirección: Calzada Atanasio Tzul y 18 calle, zona 12.

Actividad: Por Q100 de consumo de hijos, esposa u otro familiar, el papá consume sin costo.

4. Brunch del Día del Padre

Hora: 11:30 a 15:00

Lugar: Hibiscus Restaurante

Dirección: Calzada Roosevelt 22-43, zona 11, Hotel Grand Tikal Futura.

Actividad: Precio por persona de Q215, más 10% de servicio. Incluye selección de cocteles y vino espumante para los padres. Habrá música en vivo.

5. Feliz día Capitán

Hora: 10:00 a 15:00

Lugar: Aeroclub de Guatemala

Dirección: 11 avenida 22-00, zona 13.

Actividad: Brunch especial, música en vivo y pintacaritas.

6. Un domingo especial para papá

Hora: 12:00 a 16:00

Lugar: Saúl L’Osteria Guatemala

Dirección: 4ta. Avenida 10-41, zona 10.

Actividad: Habrá degustación de cerveza para todos los padres. Ofrecerán churrasco, cerveza artesanal y música en vivo a cargo de My Name Is One.

7. Exhibición de autos alemanes

Hora: 10:00 a 17:00

Lugar: Restaurante Los Antojitos de Don Julio

Dirección: Avenida La Reforma 7-08, zona 9.

Actividad: Exhibición de autos alemanes, menú de embutidos alemanes artesanales y ofertas de cerveza.

8. Elaboración de tarjeta

Hora: 15:00

Lugar: Plaza del segundo nivel del Centro Comercial La Pradera

Dirección: 20 calle 25-85, zona 10.

Actividad: Los hijos podrán hacer una manualidad para sus padres. La entrada es libre.

9. Festival de Comics

Hora: 9:00 a 18:00

Lugar: Parque de la Industria

Dirección: 8a. Calle 2-33, zona 9.

Actividad: Especial para los papás aficionados a los comics. Este evento reunirá cosplayers, exhibiciones de coleccionistas, torneos de videojuegos, invitados internacionales y nacionales.

10. Reencuentro Voces de Oro

Hora: 17:30

Lugar: Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”

Dirección: 24 calle 3-81, zona 1.

Actividad: La Asociación de Cantantes Profesionales de Guatemala se reunirá en un concierto para recordar los temas de antaño.