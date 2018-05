Hijo de Paco Stanley narra cómo se enteró del asesinato de su papá

Paul Stanley, hijo de Paco Stanley, reveló en el programa La Saga cómo se enteró de la muerte de su padre.

Él fue asesinado hace 19 años en misteriosas circunstancias y el escándalo que su muerte apareció en medios nacionales e internacionales.

El conductor de 32 años relató a Adela Micha el impactante momento en el que recibió la noticia.

Paul tenía tan solo 14 años cuando sucedió el triste delito que cobró la vida de su padre.

"Estaba en la primaria ya estábamos a final de curso y llegó la madre por el maestro, porque yo iba en una escuela de monjas. Luego el maestro me llamó y me llevó a la iglesia y me dijo que quisieron secuestrar a mi papá y que estaba herido. Fui a la dirección y marqué a su oficina y me contesta la secretaria y me dice: 'oficina del señor Stanley' , y se escuchaba un desmadre al fondo. Entonces ella me dice 'perdón sabe que no puedo atender a esta línea ocupada', le dije es que soy Paul qué onda, que pasó, cómo esta mi papá. Se suelta a llorar la secretaria y me dice 'hay hijo te voy a dar una noticia, pero no quiero que te pongas mal', y le digo '¿qué paso ya dime?', a tu papá lo mataron", reveló Paul.