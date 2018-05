Revelan cuánto dinero pedía Atala Sarmiento por un programa en Televisa

¡Óraleeeee! A que nunca me habían visto así ¿eh? Si quieren ver más vayan por su revista @vanidadesmx y lean la entrevista tan linda que me hicieron y las fotos increíbles que me tomaron 👊🏻😘 #estasoyyo #pisandofuerte #teamAtala #quevivalavida #revistavanidades

A post shared by atasarmiento (@atasarmiento) on May 17, 2018 at 9:48am PDT