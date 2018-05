Mujeres acusan a Morgan Freeman de acoso sexual y las redes quedan en shock

Este jueves la cadena estadounidense de noticias CNN compartió los testimonios de dieciséis personas, ocho de ellas acusando a Morgan Freeman de acoso sexual.

En su relato indicaron que el actor de 81 años se habría sobrepasado físicamente y verbalmente con casi una decena de asistentes y miembros del equipo de algunos de sus rodajes y promociones.

Uno de los supuestos incidentes habría sido presenciado por Lori McCreary, cofundadora de Revelation Entertainment junto a Freeman.

Siete trabajadores de la empresa han afirmado que las conductas inapropiadas eran constantes, incluyendo comentarios degradantes hacia la propia McCreary en público.

Cuatro personas que trabajaron en la producción de películas con él, durante los últimos diez años, lo describieron como comportamientos repetidos que hacían que las mujeres se sintieran incómodas en el trabajo.

Going in Style / Foto: Twitter

Una de ellas fue la asistente de producción de la cinta "Going in Style", quien dijo que él intentó levantar su falda en varias ocasiones.

Ella alega que Freeman la sometió a contactos no deseados y comentarios sobre su figura y vestimenta casi a diario. La mayoría señaló que no informaron nada de esto porque temían por su trabajo.

En cambio, algunas de las mujeres, tanto en los sets de películas como en Revelations, dijeron que idearon maneras de combatir el presunto acoso por sí mismas, como cambiar la forma en que se vestían cuando sabían que él estaría cerca.

Esta noticia ha trascendido en las redes sociales y miles de seguidores del ganador del Oscar han mostrado su desconcierto indicando que no pueden creerlo.

Freeman es una de las estrellas más importantes de Hollywood, con una carrera cinematográfica que abarca casi cinco décadas. Sus papeles protagónicos en películas como "Driving Miss Daisy" y "Shawshank Redemption" a finales de la década de 1980 y principios de la década de 1990 lo convirtieron en una celebridad.

Ganó un Oscar al Mejor Actor de Reparto por "Million Dollar Baby" de 2004, y ha obtenido otras cuatro nominaciones al Oscar.

Me rehuso a creer lo del acoso Morgan Freeman 😣

Ahora Morgan Freeman tambien con la vaina de acoso sexual? no puede ser.

NO MORGAN FREEMAN NOOOOO

— [YOUR NAME HERE] (@Mama_Jeb) 24 de mayo de 2018