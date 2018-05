Morgan Freeman se disculpa tras acusaciones de acoso

Morgan Freeman se disculpó el jueves con cualquiera que se haya sentido "incómodo u ofendido" por su comportamiento, luego que CNN reportó que múltiples mujeres han acusado al actor ganador del Oscar de acoso sexual y una conducta inapropiada en platós de cine y otros ambientes laborales.

"Todo el que me conoce o ha trabajado conmigo sabe que no soy una persona que no ofendería intencionalmente ni haría sentir a alguien incómodo adrede", dijo Freeman, de 80 años, en un comunicado enviado a The Associated Press por su publicista, Stan Rosenfield. "Mis disculpas a cualquiera que se haya sentido incómodo u ofendido — esa nunca fue mi intención".