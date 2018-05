El actor Andrés García confiesa la terrible acción que el papá de Luis Miguel le pidió

Desde hace varios años han existido muchas versiones que circulan al respecto de la desaparición de Marcela Basteri, mamá de Luis Miguel, en la década de los 80.

Ahora Andrés García reveló que Luisito Rey le pidió a Arturo “El Negro” Durazo y a él que lo ayudaran a “desaparecer” a su esposa.

Quitarla del camino

En una entrevista para el programa Todo para la mujer, el actor detalló que fue el propio Durazo, jefe de la policía en ese entonces, quien le confesó la petición de Luis.

"Él (Luis Rey) se lo pidió a Durazo, y Durazo me dijo 'oye me está pidiendo que haga eso' y luego me lo pidió a mí, pero le dije que eso era una barbaridad, ‘no puedes hacer eso' le dije", relató el actor.

Según las declaraciones del galán de telenovelas, el político no accedió a la petición y tras la negativa que recibió le pidió ayuda a García, quien también lo rechazó.

También aseguró que en alguna ocasión "El Sol" le pidió que lo apoyara para que convenciera a Luisito Rey de que lo dejara enviar dinero a su mamá.

“Esa familia se sostenía porque Marcela estaba ahí”, dijo el actor.

Andrés García y Luis Rey / Foto: Twitter

No quería a nadie

En esa época, Andrés tenía una estrecha amistad con Luis, incluso lo ayudó a dar a conocer a LuisMi; sin embargo, reconoce que fue "una mala persona".

“Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos barbarrajadas y ahí lo corté, era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo, (hubo) cosas muy sórdidas que quería hacerle (a su esposa), unas barbaridades a Marcela, terribles. Yo le dije 'no', yo no puedo hacer eso”, comentó.

Andrés dijo que no cree que Marcela haya muerto en una fiesta, como recientemente se aseguró.

"No creo que haya sido un 'pasón' o alguna cosas de esas. Ella era muy cariñosa, era muy mamá de sus hijos y de su casa, los amaba a todos, ella no era una mujer de echar chisme. Yo pienso que ella se alejó de él harta de tantas injusticias que él le hacía", finalizó.

Las declaraciones del actor llegan al mismo tiempo que las del comediante Héctor Suárez Gomís, quien reveló al diario Reforma que conoció a Rey en una cena organizada por Marcela Basteri.