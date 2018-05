FOTO. Jet Li preocupa a fans por su aspecto irreconocible debido a su enfermedad

En 2010, Jet Li fue diagnosticado con hipertiroidismo, un problema que cambia el metabolismo y el ritmo cardíaco del paciente.

Unas fotos del actor que circulan en las redes sociales, en las que aparece muy envejecido y debilitado por la enfermedad, ha preocupado a sus fans.

Las imágenes fueron tomadas durante una visita que hizo el asiático a un templo en el Tíbet, en donde a sus 55 años muestra un aspecto irreconocible con el de su época como estrella de cine.

So, apparently, Jet Li is suffering from "hyperthyroidism and spinal problems" and this is him now ❤️😓: pic.twitter.com/Ss0W2EL96D

