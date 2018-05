Kelly Clarkson presume nueva, delgada y sensual figura en los Billboard 2018

Kelly Clarkson no ha tenido reparos a la hora de hablar de su peso tras dar a luz a su hija y asegura que no le importan las críticas recibe en las redes respecto a su figura.

En una ocasión señaló que en sus inicios, la cantidad enorme de presiones que tenía la llevaron a sufrir un desorden alimenticio muy importante.

"Cuando estoy gorda es porque soy feliz. La gente piensa que debe haberme sucedido algo malo, porque he ganado peso. Pero no, lo siento, simplemente representa la felicidad de mi mundo emocional", dijo en esa ocasión.

Prueba de ellos fue que en los American Music Awards 2017 y los Golden Globes 2018 se mostró con atuendos que resaltaban sus libras de más.

Esos diseños no le sentaban bien y provocó varias críticas en las redes sociales.

Al parecer ser uno de los jurados en el reality "The Voice" la ayudaron a bajar increíblemente de peso y así lo demostró.

La cantante llegó a los Billboard Music Awards con un ajustado vestido negro que demostró que había bajado algunas libras.

Ella no dudó en presumir su nueva, delgada y sensual figura hasta hizo que las redes se preguntaran

Sin duda algunas, su look no solo sorprendió a sus fans sino que provocó decenas de comentarios halagadores.

Clarkson se quebró al iniciar la entrega de los Billboard 2018 al hablar del tiroteo en una escuela de Texas que dejó 10 muertos.

dijo que la producción de la gala le pidió iniciar la conducción con un minuto de silencio por las víctimas, pero ella ya está "cansada" de minutos de silencio que no sirven ante la ola de crímenes por armas.

"Esta noche querían un minuto de silencio, pero estoy tan cansada de los minutos de silencio, así que por qué no nos tomamos un momento para la acción, por qué no cambiamos lo que pasa, porque esto es horrible. Los padres no deben sentir temor de mandar sus hijos al colegio, a la iglesia o al cine. Les pido eso ahora en sus casas,actuemos por el cambio", dijo.