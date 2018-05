Kristen Stewart rompe las reglas en Cannes y su gesto dejó en shock a todos

Кристен Стюарт скинула туфли на красной дорожке в Каннах и пошла на премьеру фильма Blackkklansman босиком 👣 😁 Видео ➡️ Стюарт ранее публично критиковала дресс-код Каннского фестиваля. «Ты просто не можешь просить меня делать что-то, что ты не просишь сделать мужчину. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков», — говорила она.

