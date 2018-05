Festival de Cine de Cannes 2018: ¿Qué podemos esperar en su 71 edición?

[ENG BELOW] . Hors Compétition #Cannes2018 🎞 . Le nouveau film de la galaxie Star Wars Movies™, Solo : A Star Wars story en Sélection officielle ! En 2002, ce fut Star Wars II : L’Attaque des clones et en 2005, Star Wars : La Revanche des Sith. En 2018, l’un des plus grands mythes de l’histoire du cinéma revient Hors Compétition sur le tapis rouge du Festival de Cannes. . [ENG VERSION] . Out of Competition #Cannes2018 🎞 . The new film of the Star Wars Movies™ galaxy, Solo : A Star Wars story, in Official Selection! In 2002, it was Star Wars – Episode II – Attack of the Clones and in 2005, Star Wars: Revenge of the Sith. In 2018, what is one of the greatest legends in the history of cinema returns Out of Competition to the Festival de Cannes' red carpet. . . . #cannes2018 #cannes71 #festivaldecannes #soloastarwarsstory #starwars #hansolo #outofcompetition #sciencefiction #scifi #movie #cinema #cinemalovers #blockbuster #actionmovie

A post shared by Festival de Cannes (@festivaldecannes) on Apr 6, 2018 at 4:31am PDT