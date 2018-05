Adal Ramones le dice adiós a Televisa para estar en la competencia

Adal Ramones se integró a las filas de TV Azteca para ser el conductor de la nueva generación de La Academia.

Desde hace días el rumor corría por las redes sociales, y esta mañana se confirmó la noticia cuando fue presentado ante los medios.

Luego de tres años de haber terminado su exclusividad con Televisa, empresa donde creció en su profesión, se fue agradecido sin dejar abierto ningún circulo.

Pertenecer a esa compañía fue inminente, pero lo hizo bajo un jugoso contrato para evitar mal entendidos.

Sin embargo, por agradecimiento y respeto les notificó a los directivos de la televisora de San Ángel su decisión, ya que ellos no le pudieron llenar sus expectativas.

“Cuando me dicen que es La Academia, la plática fue muy fuerte con Alejandro Benítez (de Televisa), le dije que no se sorprendiera, hace tres años que no tengo nada, tengo que pedir un gafete de visitante, no había un programa que se ajuste a mis deseos, o tal vez porque lo que yo pido no me lo puedes pagar, entonces se juntó el hambre y las ganas de comer, no había programas y creo que me fui con las puertas abiertas", detalló.