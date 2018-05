El comentario de Eugenio Derbez que indignó a sus seguidores

Desde hace algunos días Eugenio Derbez ha dedicado todos sus esfuerzos a promocionar su nueva película “Hombre al agua”, que recién se estrenó en las salas de cine el pasado 10 de mayo. El mexicano ha asistido a varias conferencias de prensa y entrevistas para hablar del filme, pero durante una de ellas hizo un comentario que no fue bien recibido por sus seguidores.

El mexicano fue entrevistado por Adela Micha y durante la plática hizo un comentario que ha generado bastante polémica y que ha llevado a sus fans a criticarlo duramente en las redes sociales. Derbez dio a entender que le molesta que las personas le cobren por su trabajo.

“Me encantaría trabajar contigo, algunos, otros no. Pero les hablas a los jóvenes… no sé, te voy a inventar ‘oye, necesito que me trabajes mis redes sociales… y pues tú te ves chavo y se ve que le sabes a esas cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo”, empieza el comediante.

“Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar?… no lo puedo creer, me enoja”, agregó.

La presentadora agregó sus propias palabras:

“Es increíble, es como ‘voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray’…aunque no me pagues”

Les hablas a los jóvenes y lo primero que buscan es el dinero: @EugenioDerbez #EnEFyPorAdela pic.twitter.com/ZtVg8HMxw2 — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 10, 2018

Las reacciones

Aunque Eugenio estaba hablando de un ejemplo, dejó claro que no le parece que lo primero que buscan los jóvenes sea el dinero.

Las redes sociales se han inundado de comentarios en contra de la forma de pensar del actor y lo critican por creer que nadie debe cobrarle por el simple hecho de ser Eugenio Derbez.

"¿No puedes creer que el trabajo digital es muy demandante y muy pocas veces bien retribuido? ¿No crees que los chavos de hoy necesitamos pagar renta? ¿Comprar la despensa? ¿Sobrevivir?", escribió un community manager en Twitter.

Perdón, pero por eso creo qué muchos adultos no deberían tener redes sociales. Eugenio Derbez no tiene idea de que existe un trabajo llamado Community Manager… y quiere que le trabajen gratis. Y todavía Adela Micha, le sigue el juego. Patético.😡 pic.twitter.com/Ccl6N2eCTF — Karla Romero. (@ladiablarom) May 11, 2018

A ver explícame Eugenio Derbez, ¿eres famoso exitoso y no quieres pagar los justos honorarios a un Community Manager, sólo por que eres famoso y exitoso? ¿y así te crees la bandera de la dignidad del trabajador latino? — Explosión Sandía 🍉 (@ExplosionSandia) May 11, 2018