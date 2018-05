Vadhir Derbez muestra cómo luce su mamá ahora y fans aseguran que a ella se parece

🇲🇽Esa mujer detrás de Mí. Es la que me dio vida, la que me defendió de lo horrible que puede ser el mundo y que sigue haciéndolo aunque yo cada vez se lo permita menos. La que ha marcado mi vida como ninguna otra persona y vivirá por siempre en mi piel cada dia que yo respire. Esa mujer bella y frágil es lo mas fuerte que he conocido ya que me ha enseñado que los problemas de los que yo me quejo son cosa de niños a comparación a los sacrificios que ella ha hecho! Te agradezco por esto y mas! Y te extraño ahora que estamos lejos! Te AMO! Y que en este día el sol toque cada fibra de tu alma! FELIZ DIA A TODAS LAS HERMOSAS MADRES ! #FelizDiaDeLasMadres @silvanaprince VAYAN A PONERLE ALGO LINDO Y a comprarle un Case de una vez jajaj . 🇺🇸That Woman behind me. Gave me Life. She has defended me from every terrible thing that the world has and she keeps doing it even though I don’t let her anymore as much as I used to. She has left a mark in my life like no other human being has and will live eternally in my memory and skin every day i breathe. That beautiful and fragile woman is the strongest i have known, and she has taught me that the huge problems I have come across have been nothing compared to the sacrifices she’s made. I thank you for this and more! And I miss you now that you are far away! Happy Mother’s Day! – Go leave a Beautiful message! And buy a case while you are at it haha she deserves it! #HappyMothersDay

A post shared by Vadhir Derbez (@vadhird) on May 10, 2018 at 12:33pm PDT