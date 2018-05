Fotos muestran a Belinda en el hospital tras operación de emergencia y qué le quitaron

6 de Mayo nunca te olvidare… El peor dolor que he tenido: Las malditas piedras en el riñón… Un dolor tan tan intenso, aproximadamente 12 horas del peor dolor que he tenido en mi vida 😖 L‪es comparto mi historia: Ayer tenía un concierto en Málaga, me estaban arreglando para salir al escenario y de la nada me empezó a dar un dolor insoportable desde abajo hasta el riñón, tuve que ir al hospital inmediatamente, no podía caminar, respirar, pensar, puedo decir que el peor dolor que existe es tener piedras en el riñón… Ahora tengo que cuidarme mucho más, mi aprendizaje de esto es tomar mucha agua, hidratarse, a veces se nos olvida porque tenemos muchas cosas que hacer, pero la salud es lo más importante, tomen agua!!! Aquí les enseño lo que me quitaron esta mañana en la operación 😢‬ alguien ha tenido el mismo problema? Cuéntenme su historia…

