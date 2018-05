Acorde al tema del MET Gala, dos famosas se inspiran en la "Virgen" con su vestido

Si alguien tiene elegancia la demuestra allá donde vaya es Kate Bosworth, quien demostró ser una de las más elegantes en la MET Gala 2018.

La actriz llegó a la alfombra roja preparada para rendir un homenaje completo al tema de este año, "Cuerpos celestiales: la moda y la imaginación católica".

Su hermoso y espectacular atuendo impresionó a todos los presentes, con un vestido de color "nude", con detalles dorados e inspirada en la "Virgen".

Estaba claro que las mantillas iban a tener una importancia en este evento, al igual que el color dorado tan identificado con la religión católica.

Ella supo mezclar de una manera realmente equilibrada estos elementos, al igual que la esencia y el respeto hacia la temática que había que seguir.

Deslumbró con un diseño de Oscar de la Renta con escote palabra de honor y gran cola, plisado y de tul con estampado dorado, todo ello accesorizado con un velo realmente sobrio.

Kate Bosworth in custom Oscar de la Renta, The Met Gala // Statue of the Weeping Madonna, (La Madre Dolarosa), origin unknown. pic.twitter.com/sV0VLl1WuC

— TabloidArtHistory (@TabloidArtHist) 7 de mayo de 2018