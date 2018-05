Xpo Comicon Guatemala. No creerás lo que les han dicho en la calle a los dobles de Tony Stark y de Bruce Willis

Para la Xpo Comicon Guatemala 2018, que el domingo 6 de mayo celebra su segundo y último día, dos de los invitados más importantes fueron el mexicano Eduardo Mosqueda y el argentino Pablo Perillo, quienes son los dobles de Tony Stark/Iron Man y de Bruce Willis, respectivamente.

Según le declararon en entrevista a Publinews, ambos artistas todavía siguen siendo sorprendidos por la reacción de las personas que los encuentran en la calle.

*Alerta Spoiler* Si ya viste #AvengersInfinityWar, te invitamos a que veas el mensaje del mexicano Eduardo Mosqueda, más conocido como "el doble de Tony Stark/Iron Man", durante la @XpoComiconGuate

“En mi caso, todo comenzó desde que se estrenó la primera película de Iron Man, y que mis amigos me dijeran que podían hacer una película conmigo”, recuerda Mosqueda quien, además de actor, también es compositor musical.

“También influyó que mi novia me dijera: ‘Oye, este Tony Stark se parece a ti. Tiene tus elocuencias’, cuando la verdad era que yo me parecía al actor (risas)”, añade.

“Comencé a identificarme con el superhéroe, con su forma de ser, no tanto por el físico, pero con el tiempo y cuando me dejé la barba y los lentes oscuros, las personas en al calle comenzaron a confundirme con él. En ese momento me dije: ‘Esto ya se salió de su frecuencia’”.





Durante el último año y medio en que Mosqueda comenzó de lleno a interpretar al doble de Tony Stark/Iron Man, se agudizó la situación, inclusive con las personas anglosajonas.

“Ellos son los más sorprendidos. Me gritan: “You look like Iron Man”. Creo que no pueden concebir que un mexicano o un latinoamericano se parezca a uno de sus superhéroes favoritos”, expresa.

A Mosqueda le sorprende que en la calle, las personas crean que en realidad, él es Robert Downey Jr.

Se abren las puertas para el segundo y último día de la @XpoComiconGuate de este año, en el Parque de la Industria.

“Es un shock. A veces estoy haciendo cosas del día a día, como desayunando o haciendo mis compras, vestido con pants y gorra. Ni siquiera tengo que caracterizarlo y las personas creen que soy Robert. En esos momentos es cuando más se me acercan porque, creo, deben pensarr que soy Robert Downey Jr. intentando ser desapercibido”, afirma.

“El año pasado, después de la Xpo Comicon Guatemala, varios de los invitados viajamos a Tikal, y había una señora y su hijo que me siguieron casi todo el camino. Me dijeron: 'Vamos, no nos engañas, eres Robert Downey Jr. Estás rodeado de chicas hermosas, debes ser él'. Las chicas hermosas eran las cosplayers de la Xpo Comicon de ese año”, recuerda.

A post shared by Eduardo Mosqueda Follow Me 👇🏻 (@ironmanmexico88) on May 2, 2018 at 12:22am PDT

Con los fanáticos más jóvenes de Iron Man, la situación es más intensa.

“Los niños son peligrosos, porque son muy fanáticos del personaje. Cuando lo estoy interpretando y me algo no sale bien, ellos son los primeros en decir: ‘Te equivocaste’. Lo bueno de ser Tony Stark es que él hace lo que quiera, entonces esta es mi salida perfecta. Les digo: ‘Hey, soy Tony, no pasa nada’, y se arregla todo”.

El doble de Bruce Willis, el argentino Pablo Perillo, invita a los lectores de @PublinewsGT a asistir a la @XpoComiconGuate

En el caso de Perillo, todo comenzó en los ochenta, cuando sus amigos se dieron cuenta de que se parecía a las estrellas de cine y televisión Bruce Willis y Mickey Rourke.

“A finales de los ochenta, cuando me decían que me parecía a Bruce, no sabía ni qué decir porque todavía no era famoso y yo no lo conocía bien. Era la época de la serie ‘Moonligting’, con Cybill Shepherd, y la primera película de Die Hard”, recuerda Perillo, quien también es actor.





“En las redes sociales, ya sabes, las personas tienen mucho tiempo para opinar. Como todos, he recibido comentarios negativos, pero lo curioso es que he identificado a varios de ellos que, cuando me ven, me piden un autógrafo o una fotografía con ellos”, añade.

“Para mí, ser el doble de Bruce Willis es muy natural, no tengo muchos preparativos. Ahora tengo puestos los lentes oscuros y una chaqueta de cuero pero, si me ves en shorts y t-shirt, es lo mismo, igual me confunden con Bruce (risas)”, concluye.