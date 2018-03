Khloé Kardashian revela el sexo de su bebé

Khloé Kardashian anunció el domingo que se convertirá en madre de una hermosa niña.

A través de redes sociales comenzaron las especulaciones con sus últimos atuendos, tal como lo hizo Kylie Jenner hace meses, cuando aún se especulaba sobre su embarazo.

A través de Instagram compartió un pastel en el que sugería que en uno de los capítulo del reality que protagoniza junto a sus hermanas revelaría la noticia.

Y así fue, la hermana de Kim confirmó que espera una niña

I am now so excited my daughter will have forever best friends with Chicago and Stormi!! God is great!!! Thank you Lord for our princess 👑 👶🏽💗

— Khloé (@khloekardashian) 5 de marzo de 2018