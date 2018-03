La actriz Blanca Blanco llega a los Oscar 2018 con un atuendo muy revelador

La alfombra roja de los premios Oscar 2018 de seguro trae sorpresas, las celebridades que desfilan buscar llamar la atención con sus atuendos.

Este año, los movimientos Times Up y "#MeToo" han sido los protagonistas de la temporada de premios de este año.

Sin embargo, una actriz que no se hará "política" en los Premios de la Academia el domingo es Blanca Blanco.

"Tengo la intención de no ser político en los Oscar", dijo a Fox News.

La bella mujer aseguró que permanecer neutral como figura pública es lo más sabio.

"Valoro la independencia y seguiré siendo fiel a mí misma y me mantendré neutral, no política. Mi elección de ropa no refleja mis valores, sino expresión artística y libertad", puntualizó.