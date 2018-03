Adamari López muestra su rostro sin maquillaje en Instagram

Rutina del cuidado de belleza por la mañana ✔ Recogí a Alaïa del colegio ✔ No tuve tiempo de ponerme maquillaje ✔ Pero me siento #RadianteAMiManera ✔ 💚 Gracias @AveenoUS #Ad

A post shared by Adamari López (@adamarilopez) on Feb 28, 2018 at 11:01am PST