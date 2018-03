Arte, talento y emprendimiento podrás encontrar en el "Festival Lunar" este sábado

Música, talento, creatividad, productos artesanales e innovación, son algunas de las cosas que podrás encontrar el próximo sábado por parte de un grupo de talentosas mujeres que han destacado en estos aspectos, en el "Festival Lunar", organizado por Mona Café.

Este festival artístico, artesanal y empresarial, que forma parte de Renacer Cultural, celebrará a las mujeres en el marco del Día Internacional dela Mujer, el cual se conmemora el próximo 8 de marzo, mismo día en que también se cumplirá el primer aniversario del incendio en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una infausta tragedia que acabó con la vida de más de 40 niñas.

¿Qué encontrarás en el festival?

De acuerdo con los organizadores, podrás hallar un mercadito de mujeres emprendedoras y artesanas, reuniendo diversidad de mujeres luchadoras, creativas e innovadoras que expresan sus talentos por medio de emprendimientos, artesanías y productos y servicios novedosos.

Al respecto, la artista y talentosa representante del Hip-hop, Mc Suina (Amanda Samayoa), comentó a Publinews que el festival, precisamente, ser realizará en marzo "para reivindicar a la mujer, para que seamos escuchadas y que podamos decir que nosotras seguimos, que estamos de pie y que estamos luchando".

El mensaje que vamos a transmitir es que somos mujeres artistas, guatemaltecas, que tenemos un sentido común, el de la unidad, el de la sororidad, el de estar presentes en un festival donde también hay emprendedoras que tienen sus productos, una plataforma donde los pueden conocer", aseguró la artista.

En cuanto a lo artístico, Mc Suina presentará un set de 6 canciones, pero también tendrá colaboraciones con PK, una rapera guatemalteca, y con Ketzalí y libertad, con quienes compartirá dos canciones. Además, ofrecerá un taller para niños de Hip-hop dance, de una hora.

También participarán:

Naik Madera

Marilis Band

Tita Moreno

Patza

Jazz Duet

Raysa Morales

Mercedes Escobar

Rebeca Lane; y

DJ Meches.

¿Cuándo se realizará?

Lugar: Plaza Mujeres, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-81 zona 1)

Fecha: Sábado 3 de marzo

Admisión: Q30 adultos; Q15 niños menores de 12 años

Mona Café tendrá un menú especial.

Se debe resaltar que un porcentaje de los ingresos será destinado a programas de formación de emprendedoras de bajos recursos.

Será para ayudarles en sus pequeños negocios, para generar esa economía que no se da en centros comerciales y en otros lugares", indicó Mc Suina.

Finalmente, la artista comenta que este festival es para ayudarse entre mujeres, para que sean escuchadas y que puedan decir "seguimos".

"Ya casi un año para una tragedia muy grande (Hogar Seguro), creo que eso no se debe quedar callado, talvez la justicia no va a llegar, pero toda la gente, no solo nosotras, no tiene que olvidar lo que pasó, lo que le hicieron a estas niñas, y no solo a ellas, hay muchas muertes de mujeres a cada momento, y va en aumento, asimismo, con los embarazos en niñas; creo que eso es lo que también estamos proyectando en este festival", concluye.