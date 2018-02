Los duros momentos que ha pasado la nuera de Cash Luna por su delicada salud

De las pruebas más duras que he pasado en mi vida….🤕🤕 Gracias a tantos que me han escrito, que han venido a verme, y están orando por mi! Perdón si no he contestado mensajes pero en lo último que pienso es mi cel, estoy delicada si, se me paralizaron mis intestinos y estamos evitando otra cirugía! Les pido a todos sus oraciones en este momento más difícil! ❤️🙏se que Dios tiene el control y el me sanará, confiando y creyendo que Dios está haciendo el milagro #pruebasdelafe #paciencia

