Las razones por las cuales Adam Levine se volvió vegano

Adam Levine es vegano desde hace muchos años. El líder de la banda Maroon 5, sigue una dieta en su mayoría vegetariana.

La razón de este cambio de vida es como recomendación de los facultativos por diferentes problemas de salud.

Consume algunos productos derivados de los animales (huevo y leche).

Mientras que sus compañeros comen huevos, tocino, jamón, salchichas, croquetas de papas, así como una variedad de cereales fríos, yogures, frutas, tostadas, mantequilla, mermeladas, donas y café

Adam lleva este tipo de alimentación desde que era estudiante de secundaria.

A post shared by Adam Levine (@adamlevine) on Mar 5, 2015 at 2:09pm PST

Esta celebridad no tolera la muerte de los animales para servirlos como alimento. Por eso, su idea es vivir sin necesidad de carne, y hasta el momento lo ha aguantado.

Además, el artista es un activista por los derechos de todos los seres vivos

En unos días, Maroon 5 brindará un concierto en Cardales de Cayalá, con su gira Red Blue Pills Tour.

La promotora del evento adelantó algunos detalles del mega escenario que utilizan los estadounidenses.

.@imjmichaels IS COMING WITH US ON THE #REDPILLBLUESTOUR. GRAB TIX AT https://t.co/GmFeLANq0p pic.twitter.com/Vnarb2kvOP

— Maroon 5 (@maroon5) February 23, 2018