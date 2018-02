Paola Núñez también confiesa abusos por parte de un productor de cine

Después del escándalo sexual que reveló Karla Souza asegurando que fue violada por el productor Gustavo Loza, ahora una nueva actriz se anima a revelar su caso.

Paola Núñez dio una entrevista con Carmen Aristegui en CNN donde detalló el “terrorismo psicológico” con el que vivió por varios años.

A decir de la mexicana, un productor de cine (el cual no reveló el nombre) deseaba tener relaciones íntimas con ella.

Y como logró conseguirle un buen proyecto, la hizo sentir como que ella le debía algo y que solo podía pagarlo teniendo sexo.

El chantaje

Este hombre la empezó a hostigar con violencia psicológica diciéndole que nadie la quería, que no era atractiva y que tenía que demostrarle por qué logró obtener el papel en el proyecto.

"Me hizo sentir mal actriz, me hizo sentir más desesperada hasta una de las citas a las 10 de la noche, igual en su oficina. Yo estaba llorando y él me estaba gritando exactamente lo mismo. En ese momento él quiere, efectivamente (pensé), este es un acoso sexual y voy a perder la oportunidad de mi vida (…), me sentí tan culpable porque no estaba 100 por ciento segura, bueno nunca, ahora estoy 100 por ciento segura de qué es lo que había pasado", narró Núñez.

A pesar de esta terrible experiencia, la actriz aclaró que el productor nunca le puso un dedo encima y que eso la hizo dudar sobre si se trataba o no de un abuso sexual.

Esto la llevó a no actuar para detener el acoso, permitiendo que incluso le tomaran fotografías desnudas porque su personaje debía hacer una escena sin ropa.