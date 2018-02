Cash Luna comparte un consejo sobre el amor y así le responde su esposa

Estoy muy emocionado y honrado, ya que el próximo año en Guatemala seremos sede del Global Youth Movement, una reunión histórica y sin precedente, donde líderes y pastores de 85 países nos reunimos a declarar que Jesús es el Señor. Te invito a que reserves del 27 al 30 de junio del 2018. Más información en su cuenta de Instagram @gyouthmovement o ingresando en https://global-youthmovement.com ///// I am very excited and honored, because next year in Guatemala we will be the headquarters of the Global Youth Movement, a historical and unprecedented meeting, where leaders and pastors from 85 countries gathered to declare that Jesus is the Lord. I invite you to book from June 27 to 30, 2018. More information on your Instagram account @gyouthmovement or entering https://global-youthmovement.com

