Hija de Cash Luna sigue los pasos de su cuñada para ser más fitness

Estrenando mi ropita de ejercicio de @cleoharper_activewear 😍🙌🏼 para las que les gusta, para las que necesitan motivarse, para las buscan buena calidad de ropa para entrenar. En resumen… para las que quieran 😂 ¡les recomiendo esta marca! Pueden comprarlo en línea y tienen envíos 📦 a todas partes. 🙌🏼👏🏼 #LaEmocionada ☺️🙈 Tenia varios años de no invertir en mi ropa de ejercicio, una de las cosas que me motiva mucho a ir a entrenar (hablo en serio! Jaja la ropa) y a finales del 2017 tome la decisión de invertir en esto. Y debo decirles que 👏🏼👏🏼👏🏼 ha valido la pena. 🌸 Para las que me han preguntado sobre mis entrenos y comida: mis entrenos son de @alexia_clark y mi alimentación es bastante rígida por varias alergias (no gluten, no pollo, no lácteos) en fin trato de comer lo más natural posible y también de ¡disfrutar! 😎 He aprendido que la restricción no es buena, como tampoco el exceso es bueno. 🙌🏼

