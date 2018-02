FOTOS. Camila Sodi celebra el 14 de febrero atada y en sexy lencería

“La palabra tabú designa a una conducta moralmente inaceptable por una sociedad, grupo humano o religión. Es la prohibición de algo supuestamente extraño (en algunas sociedades), de contenido religioso, económico, político, social o cultural por una razón no justificada basada en prejuicios.” Ser dueño de tu sexualidad , de tu cuerpo , de tus decisiones sin prejuicios sociales . Ser libres en nuestra expresión creativa y artística , en cualquier formato que se manifieste . Hablar de temas que nos cuestan trabajo pero son humanos y honestos . Hablar sin tapujos de sexo y placer . De la desigualdad de género . De las preferencias sexuales . Hablar de amor y libertad . ABRIR LA CONVERSACIÓN . …….“En efecto. Se estigmatiza a las mujeres que tienen una conducta sexual activa y libre, o sea, similar a la masculina; y se reprime y discrimina a personas homosexuales que asumen abiertamente su deseo. Ambas prácticas están teñidas por el sexismo y la homofobia, que son la expresión más negativa y violenta del esquema cultural de género.” Marta Lamas. Abramos el corazón y la conversación . Que todos los días sean día del amor ❤️ fotos por @napoleonhabeica

