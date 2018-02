Gaby Moreno llegará con “Celebrando a David Bowi' a México

Desde que llegó a Los Ángeles a los 19 años, Gaby Moreno ha cosechado cinco discos, nominaciones al Emmy, y su premio Grammy Latino como Mejor Artista Nuevo.

Su trayectoria musical le ha permitido estar de gira con varios cantautores y músicos de gran talento como Tracy Chapman, Ani DiFranco, Punch Brothers, Hugh Laurie y Calexico, por nombrar algunos.

Igualmente ha compartido escenarios internacionales con grandes del género pop como Bono, Andrea Boccelli, Ricardo Arjona y Van Dyke Parks.

Con el objetivo de rendir homenaje a uno de los artistas más camaleónicos de la historia del rock, surgió hace casi un año, el espectáculo "Celebrating David Bowie".

Este show reúne reúne a músicos, amigos y colaboradores del legendario cantante, que murió el 10 de enero de 2016.

Mark Plati has joined the Bowie alum here in Philly with Gerry Leonard, Earl Slick, Carmine Rojas and myself. Add Bernard Fowler, Gaby Moreno, Joe Sumner and Corey Glover plus Lee John Madeloni on drums and Philly is in for a real treat tonight! pic.twitter.com/Ui3z5qLOao

— Mike Garson (@mikegarson) 12 de febrero de 2018