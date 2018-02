Eduardo Capetillo anunció candidatura oficial para alcaldía por el PRI

En uso de mis derechos políticos, el día de hoy he recibido constancia para encabezar la candidatura por la presidencia de nuestro hermoso municipio de Ocoyoacac. #Ocoyoacac #PorOcoyoacac #vamosjuntos #Capetillo #edomex #México

A post shared by Eduardo Capetillo (@capetillo_eduardo) on Feb 11, 2018 at 11:34am PST