Otra víctima: Filtran más de 100 fotos íntimas de actriz de Guardianes de la Galaxia

Mikaela Hoover es la nueva víctima de los hackers, quienes han filtrado más de 40 mil fotografías. Entre ellas, al menos 119 imágenes son íntimas y muestran a la actriz con poca ropa, topless e incluso desnuda.

Hoover es reconocida por papeles secundarios en películas y series como Guardianes de la Galaxia, How I Met Your Mother y Two and a Half Men.

Según información de medios internacionales, los piratas cibernéticos lograron acceder a la cuenta de iCloud de la actriz y extrajeron esta gran cantidad de fotos privadas; que luego subieron a diferentes sitios de pornografía.

❤ A post shared by ᴍɪᴋᴀᴇʟᴀ ʜᴏᴏᴠᴇʀ (@mikaela.hoover) on Dec 28, 2017 at 1:51am PST

Roban sus datos privados

Mikaela se suma a la larga lista de celebridades que han sido víctimas del mismo delito. Entre ellas, otras famosas como Jennifer Lawrence, Emma Watson y Vanessa Hudgens también han tenido que defenderse ante la filtración de fotos íntimas.

Las imágenes y videos de Hoover fueron filtrados en la web después de ser extraídos de su cuenta en la nube de Apple. Según reveló la estadounidense de 33 años, ya ha presentado la denuncia ante las autoridades, quienes se encargarán del asunto a partir de este momento.

El Departamento de Policía de Los Ángeles informó que la mayor fuente de fotos se encontró en un sitio web llamado Fappening. De acuerdo con el portal de TMZ, las autoridades ya han rastreado las direcciones de IP y han ejecutado las órdenes de recuperación de la información.

Además, es posible que los hackers hayan obtenido otros datos importantes como la fecha de nacimiento e información bancaria de la actriz.