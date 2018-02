Pablo Alborán confiesa que le gustaría trabajar con Ricardo Arjona

El próximo 13 de marzo Pablo Alborán se presentará por primera vez en Guatemala. El cantante visitará el país como parte de su gira Tour Prometo y subirá al escenario en Forum Majadas a partir de las 20:00 horas.

El intérprete de canciones como “Pasos de cero”, “Recuérdame” y “No vaya a ser” tiene preparado un concierto lleno de sorpresas y le ha dado todos los detalles a Publinews. Además, reveló que le gustaría trabajar en el futuro con el cantautor Ricardo Arjona. ¡No te pierdas la entrevista!

Las entradas para el show ya están a la venta en Todoticket. Los precios son:

Experiencia Bantrab Q1,200.00

VIP Q650.00

Oro Q450.00

Preferencia Q250.00

Un show con todos sus éxitos

¿Cómo te sientes de venir a Guatemala para presentarte por primera vez?

Me siento muy ilusionado y con ganas de encontrarme con el público y darles todo lo que llevo dentro. Es la primera vez que vamos a Guatemala y tengo mucha emoción por dejar la piel en el escenario. Estamos preparando un show maravilloso para que la gente lo pueda disfrutar y conocerme mejor.

Cuéntanos del concierto, ¿qué tienes preparado para los guatemaltecos?

Vamos a cantar el repertorio entero del último disco y las canciones más importantes de los discos anteriores. Van a poder bailar, cantar y olvidarse de todos sus problemas. Por ser la primera vez vamos con muchas ganas y mucha emoción.

"Será un espectáculo de dos horas sin parar para que la gente se lo pase bien. Se lo van a disfrutar"

Tu disco Prometo llega después de una pausa en tu carrera de dos años. ¿Cuál fue tu proceso de inspiración?

Este es el primer disco que compuse con mucha calma. La pausa y la tranquilidad de no tener prisa para sacarlo me vino muy bien para escribirlo y grabarlo. Esto ha sido la clave para poder hacerlo y es un material con mucha riqueza de sonido y en las letras.

He tenido el tiempo de equivocarme, rectificarme y jugar con las canciones. Eso es una dicha que normalmente no se tiene. Prometo es un disco que baila entre muchos estilos musicales y la música latinoamericana está muy presente, al igual que mis raíces que las tengo muy claras.

¿Con qué artista te gustaría trabajar en el futuro?

Ricardo Arjona es un artista que me encanta. Es un maestro y un gran referente para mi.

"Tanto sus letras como sus shows son muy particulares y sería maravilloso y un sueño poder trabajar con Ricardo Arjona"

Para mí, colaborar con un artista es un aprendizaje muy grande. En este disco tuve la oportunidad de trabajar con Alejandro Sanz y tenerlo en el disco fue una gran lección.

Una de tus canciones se titula “Saturno”. ¿Por qué elegiste este planeta? ¿Irías a Saturno si tuvieras la oportunidad?

Elegí Saturno porque me pareció interesante que tenga anillos y es como si nos hubieran robado los compromisos en la Tierra y ahora todas las promesas están en Saturno. Me pareció interesante jugar con la idea de los planetas ya que todo lo que no hemos logrado hacer en la Tierra lo podemos hacer en el espacio.

Si me dieran la oportunidad de ir a Saturno creo que no iría, me gusta mucho la Tierra y quiero hacer todo lo que pueda aquí.

Como artista sueles conmoverte mucho al presentarte en vivo. ¿Qué sientes al subir a un escenario?

Es algo muy fuerte. Le tengo un respecto absoluto al escenario y es casi un lugar sagrado porque ahí suceden cosas que no pasan en otros lados. Estás rodeado de muchísima gente que te quiere, te aprecia y que quiere cantar contigo. Es un momento que valoro mucho y es muy fácil emocionarte al estar ahí arriba.

En el escenario, tanto mis músicos como yo, nos sentimos libres y estamos viviendo un sueño del que hacemos partícipe al público. Por esta razón nos preparamos tanto para que cada show sea mejor que el anterior.

Como muchos artistas, tú empezaste cantando en bares. ¿Qué consejos le podrías dar a las nuevas generaciones que buscan sobresalir en la música?

Creo que no les diría nada, porque como músicos sabemos que agarramos un instrumento y nos ponemos a cantar porque tenemos algo que decir. El camino no es fácil y no hay que dejar de luchar. Es una locura dedicarse a esto porque pueden pasar muchas cosas, buenas o malas. Como artista eres consiente que no puedes parar porque es algo que llevas dentro y no se puede dejar ni abandonar.

Tus giras te llevan a muchos países. ¿Tienes alguna actividad o algo que te gusta hacer cuando visitas algún lugar nuevo?

Me gusta mucho comer y tengo suerte porque por ahora no estoy gordo (risas). Cuando viajo me gusta comer porque se descubre muchísimo de la realidad del país en el que estás por su gastronomía. Me gusta probar los platos típicos y ya quiero probar la comida de Guatemala.

Eres muy activo en tus redes sociales, ¿qué es lo que más te gusta de ellas?

Pablo Alborán está en todos lados y en todas las redes sociales. Espero que no inventen más porque seguiría usándolas todas. Me gusta compartir con la gente y sentirme cerca de ellos. Quiero hacerles ver que además de la música también me gusta cocinar, me gustan los deportes, los animales y mucho más.