VIDEO. Fuertes declaraciones de Vanessa Huppenkothen contra Televisa

Vanessa Huppenkothen se desahogó en una entrevista para el programa de YouTube Saga, que conduce Adela Micha, y dijo que en Televisa llegó a sentirse como un objeto.

“Hice cosas que no debí haber hecho y me arrepiento. Por ejemplo, apuestas y tienes que salir en bikini y pues no, yo creo que te utilizan como un objeto y la verdad es que no lo eres”, dijo la presentadora.

“Sentí que perdí mi dignidad”, puntualizó.