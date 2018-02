Ivonne Montero habla del exintegrante de UFF y de la hija que tuvieron

Hoy es un día muy especial.. y como no si se festeja a los reyes del hogar.. Caballeros trabajadores, responsables y amorosos con sus hijos y su familia.. Yo les mando todo mi cariño aunado a la admiración que tengo por quienes saben ser y demostrar cuan PAPÁS son.. FELICIDADES PAPITOS!! 🎁 Y también mi profunda admiración a todas las mamis quienes sabemos ser MAMÁ Y PAPÁ! Mis mejores deseos también!! 🎁 Nosotras celebramos junto a TvyNovelas y Televisa Deportes en el evento de festejo a los papás en El Estadio Azteca.. Gracias! TERMINEN DE PASAR UN GRANDIOSO DÍA! 🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜🍀💜

A post shared by Ivonne Montero (@ivonnemonteroof) on Jun 19, 2016 at 6:51pm PDT