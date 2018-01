El guatemalteco Jay Colindres fue detenido en EE. UU. por esta razón

Tras 16 años de no venir a su país, Guatemala, Jay Colindres regresó en septiembre para pasar unas vacaciones.

Sin embargo, su tiempo aquí se extendió por más de cuatro meses, en donde disfrutó pasar tiempo con su familia y amigos.

Lo que generó preocupación en sus seguidores, quienes le preguntaron si lo deportaron de Estados Unidos y que por eso seguía aquí.

"No me han deportado, soy gracias a mi Dios residente permanente de EE. UU., no me ha pasado nada y tampoco tengo problemas con la ley", aclaró.