Jay Colindres aclara rumores sobre deportación y de por qué sigue en Guatemala

Jay Colindres se dio a conocer gracias a la frase que dijo en el programa “Caso Cerrado”.

Seguro recuerdas a “Esteban Alegría”, fue la pareja de un hombre que tuvo hijos con una prostituta luego de que los tres participaran en un “gangbang”.

En ese episodio, las conversaciones se encienden, y el joven insulta a la mujer llamándola “gorda asquerosa”. Entonces ella le echa agua, a lo que él responde:

El guatemalteco se dedica al 100% a su página de Youtube y ha tomado varios talleres de actuación.

Jay nació en Teculután, Zacapa, y a los 13 años se fue de Guatemala con su mamá y hermano, con el fin de encontrar una mejor vida, un mejor futuro.

Tenía 16 años de no venir a su país y en septiembre regresó; sin embargo, su tiempo aquí se ha extendido provocando las dudas de sus fans.

Según reveló en un video, sus seguidores le han preguntado si lo deportaron de Estados Unidos y que por eso sigue en Guatemala.

"No me han deportado, soy gracias a mi Dios residente permanente de EE. UU., no me ha pasado nada y tampoco tengo problemas con la ley", aclaró.