Gomita asegura que está quedando muy sexy con todas sus cirugías

El apoyo de un doctor como tú es único, gente que me quiere de verdad jamás se va de mi vid gente que me hace bien y una de esas es @ljdorado lo quiero Doc gracias por tener @grupo_metabolico

A post shared by ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) on Jan 24, 2018 at 5:56pm PST