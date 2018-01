VIDEO. Policía expulsa de un avión a la modelo fitness Jen Selter

Jen Selter, con más de 11 millones de seguidores en Instagram y más de un millón en Twitter, decidió narrar lo que le ocurrió en Miami.

El hecho hizo mucho eco en redes sociales, un hecho desconocido para la aerolínea, que decidió expulsarla luego de que protagonizara un cruce de palabras con una de las azafatas.

El vuelo estaba atrasado una hora y media por problemas técnicos, debía unir Miami con Nueva York.

Todo comenzó cuando la modelo fitness se paró de su asiento para tomar una prenda del compartimento de equipaje cuando fue reprendida por la azafata.

La pelea comenzó y terminó de manera drástica.

Luego de preguntarle a la sexy joven si pretendía bajarse del avión y ella respondiera que sí, la empleada de American Airlines llamó a la policía del aeropuerto para que bajara a la joven.

En una serie de tuits, Jen contó la experiencia que había atravesado con el personal de seguridad de la aerolínea. Además de la modelo, también fueron expulsadas su hermana y otro pasajero.

Esta fue la secuencia de los hechos, según narró Selter en su red social.

El último de los videos muestra a una joven que se solidarizó con la situación por cómo habían tratado a Selter.

Here is a video of an innocent passenger who on her own decided to get off the plane based on how badly @AmericanAir treated us all. pic.twitter.com/DZ4kkHOlox

Finalmente, la gimnasta debió tomar un nuevo vuelo al día siguiente para llegar a Nueva York. Y volvió a elegir a American Airlines.

AND correction @AmericanAir your employees working that night did NOT offer ANY accommodations. They specifically said if you get taken off, they are not responsible anymore and that we can sleep in the airport

