Kendall Jenner asiste a los Golden Globes y los usuarios resaltan un terrible detalle

Kendall Jenner siempre consigue deslumbrar allá por donde pasa, y los premios Golden Globes 2018 no fueron la excepción.

La bella modelo no decepcionó a sus fans al llegar en un vestido negro de cola larga y con la parte de enfrente abierta.

Su sensualidad y belleza se llevaron todos los elogios en las redes sociales, pues los usuarios no dejaron de elogiarla.

A pesar de verse espectacular, en Twitter no dejaron de hablar del notorio acné que se le notó a la celebridad.

Kendall Jenner has a lot of Acne! in shock with the Getty images

— Raisa Lee (@MissRaisaLee) 8 de enero de 2018