FOTOS. Las peor vestidas de los Golden Globes 2018

Golden Globe Awards 2018: La mayoría de las estrellas siguieron el dress-code de la era post- Weinstein: negro.

Pero algunas de ellas fallaron en su intento de conseguir un outfit que se ajustara a sus características y las hiciera brillar.

¡Las peores!

Keala Settle

El problema no es la forma, es que no hubo una solución de diseño adecuada para ella.

¿Para qué ponerle materiales tan constrastantes, a todas luces comunes y con mal fitting? ¿Para qué llenarla de más tela y ensancharla?

Simone García Johnson

La hija de "La Roca" habría podido hacer de este vestido algo memorable, con un color más oscuro o un peinado menos natural, discordante con la esencia transgresora de su vestido.

Las sandalias también cortan todo el efecto visual de alargamiento que el look pudiese tener.

First glimpse at #GoldenGlobes Ambassador, @TheRock daughter Simone Garcia Johnson, also historic move as title used to be Miss Golden Globe pic.twitter.com/J1a3H8FNRd — Chris Gardner (@chrissgardner) 7 de enero de 2018

Debra Messing

Cuando uno elige un vestido sobre pantalón, el fitting debe ser preciso y el material también. El problema es que el pantalón se le arruga en la parte pélvica y el corte de arriba le añade unas caderas que no tiene.

"Las mujeres son sólo tan valiosas como los hombres."

Palabras de la actriz @DebraMessing en los #GoldenGlobes pic.twitter.com/fN76VgCipT — Life and Style (@LifeandStyleMex) 7 de enero de 2018

Caitriona Balfe

Hay mucho de todo en este vestido: mucho fruncido, mucho bolero, muchas líneas y todo es confusión.

Blanca Blanco

Si uno va a ser la nota discordante del evento, hay que tener por lo menos cierto relumbre. Se le abona la actitud, pero el terciopelo y el cutout son una pesadilla.

Zenobia Shroff

Otra que no vio el memo. Hay mejores opciones que los trajes de fiesta ochenteros tipo "Paquita la del barrio". En serio.

La actriz Zenobia Shroff llega de rojo a los #GoldenGlobes pic.twitter.com/qB5ijtrjKh — Diario La Prensa (@DiarioLaPrensa) 7 de enero de 2018

Jamie Chung

Con ella todo iba bien que te enfocas en la parte de abajo.. Encaje, tul, lacitos, dos colores. Quédate con una sola cosa, Jamie.

Kelly Clarkson

Otra celebridad de talla grande con una pésima solución de diseño: ¿cuál es el punto de ese añadido en los brazos que parece una piña en medio de una lasaña?

Chrissy Metz

Otra prueba de que la industria de la moda fracasó con las celebridades de talla grande. ¿Envolverla así? ¿Como un costal?

Kerry Washington

El problema es el vestido: demasiado desaliñado, bajo. Hace que se vea como si no hubiese invertido nada en su look.

Elisabeth Moss

Viola Davis

Su problema es el uso de tantos recursos estilísticos. Afro, collar, escote, brazos, terciopelo.