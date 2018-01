Daddy Yankee confiesa por qué no quiere cantar “Despacito” en los Grammy

Hoy recibí por parte de la @riaa_awards la certificación diamante por ventas de más de 10 millones de unidades en Estados Unidos. Despacito es la PRIMERA cancion en español y 18va en la historia en alcanzar este status. Esto sería imposible sin el apoyo de ustedes. GRACIAS! #MakingHistory 💎

