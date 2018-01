VIDEO. Gaby Asturias enciende a sus fans con candente twerking

Otra vez #scoobydoopapa 💃💃💃💃🎵🎶 #hastaquemeaburra 🤣😂😜😉🤗 Así me despido de éste bello domingo 💋🌟 . . @djkassny

A post shared by Gaby Asturias (oficial) (@gaby_asturias) on Jan 21, 2018 at 5:22pm PST