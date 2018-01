Adrián Uribe acepta el reto de interpretar a la Momia “Tadeo Jones 2”

El actor y comediante Adrián Uribe aceptó el reto y lo cumplió a la perfección. El actor participó en el doblaje de “Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas”, al darle voz al personaje de la Momia. No es la primera vez que Uribe interpreta a un personaje animado; sin embargo, en esta ocasión tuvo que salir de su zona de confort.

“Es un personaje que para mí representó un reto, porque es el primero que exigió una voz distinta a las que había hecho, con esta me voy a los extremos”, le expresó el actor a Publinews Internacional.

“Al hacerla me divertí mucho porque de repente se me salían unos gallos de a de veras, por estar hablando tan agudo, por la voz del personaje. Y aproveché esto para hacer un trabajo más espontáneo y que se escuchara muy natural”, añadió.

También te interesará: Premios Razzie 2018: Ellos son los nominados a lo peor del cine

Creo que este Spiderman se trago a todos los Avengers 😂 pic.twitter.com/kJHAuOrEX1 — AdrianUribe (@AdrianUribe) December 20, 2017

El comediante consiguió el objetivo de que el público no reconozca su voz al ver el filme. “Eso es algo positivo para mí. En las otras películas, inmediatamente me reconocían, aquí hice la voz totalmente alejada al registro que yo tengo. El que la gente me diga que no me reconoce me halaga”, comentó Uribe.

Un personaje querido

Adrián también nos confesó que el personaje de la Momia lo conquistó cuando se lo presentaron.

“Cuando me la enseñaron, me enamoré de esta Momia, porque es un personaje muy divertido, muy alegre, humano, muy tierno, tiene todos los matices. La verdad es que me encanta llevar todo el peso de la comedia en esta película y es muy padre que hayan pensado en mí”, afirmó.

Pero no solo la Momia presenta diversos matices, en “Tadeo Jones 2: El secreto del rey Midas” también los encontramos una historia totalmente familiar, con muchos valores, ternura, amistad y amor.

Te invitamos a ver: Ellas son las mejor vestidas de los SAG Awards 2018

Toque personal

Para darle voz a la Momia, Uribe se basó en el guion, pero también le dio su toque personal. “Tuve la libertad de enriquecerlo con cosas que se te ocurren, entonces traté de meterle cosas mías para enriquecer al personaje”, explicó.

Finalmente, Adrián reveló que quedó satisfecho con su participación en la cinta.

“Fue una gran experiencia, muy divertida, sobre todo. Creo que cuando te llega un proyecto tan bien hecho, tan divertido y con una gran historia, como actor te sientes halagado y comprometido, también es una responsabilidad.Creo que quedé muy satisfecho y espero que al público le guste”, dijo.

A su vez recalcó que es una película que también disfrutarán los más grandes. “Esta historia no te aburre, tanto los niños como los papás y toda la familia se divertirán”, concluyó.

Texto: Viviana Ortiz/Publinews Internacional