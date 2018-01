"The Shape of Water" gana el premio a la mejor película del sindicato de productores

"The Shape of Water", dirigida por el mexicano Guillermo del Toro, ganó el sábado el premio a la mejor película del sindicato de productores de Estados Unidos (The Producers Guild of America PGA).

El galardón sitúa a la cinta fantástica en buena posición para los Óscar del mes de marzo.

La película de Del Toro, que también tiene 12 candidaturas a los premios Bafta, los Óscar británicos, competía con "Call Me by Your Name," "Dunkirk," "Get Out," "I, Tonya" y "Lady Bird."

El director mexicano

Guillermo del Toro se ha ganado el reconocimiento como uno de los directores más creativos de la actualidad. Sus diseños han traído toda clase de monstruos que, de una manera u otra, han conquistado la pantalla grande.

Sus historias, con espíritu de fábulas, han logrado emocionar a los espectadores.

Ahora, “La forma del agua” parece haber llevado su genialidad al siguiente nivel y la crítica solo tiene buenos comentarios.