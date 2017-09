Guillermo del Toro gana el León de Oro con “The Shape of Water”

Guillermo del Toro ganó el sábado el León de Oro, el máximo premio del Festival de Cine de Venecia, por su película de suspenso sobre monstruos “The Shape of Water”, con lo que coronó el evento de 11 jornadas en el que los demonios de las divisiones sociales y los desastres ambientales fueron los temas dominantes.

Un jurado presidido por la actriz estadounidense Annette Bening declaró ganador al cineasta mexicano, cuya cinta se impuso a “Suburbicon” de George Clooney y “Downsizing” de Alexander Payne, que también competían por el mismo galardón.

Del Toro, de 52 años, dijo que espera que este triunfo inspire a los jóvenes directores a "tener fe en cualquier cosa en la que tengan fe".

"En mi caso, son los monstruos", declaró el cineasta, que ha dirigido películas de demonios y otras criaturas fantásticas entre las que se cuentan “Hellboy” y “El laberinto del fauno”.

La victoria le da a "The Shape of Water" un impulso antes de la temporada de premios de Hollywood. La película trata sobre una joven muda, interpretada por Sally Hawkins, que se enamora de una misteriosa criatura marina a la que mantienen encerrada en un laboratorio de alta seguridad.

Muchos espectadores en Venecia elogiaron la audaz mezcla de géneros de la cinta: Es una película de monstruos, un thriller de la Guerra Fría y en ocasiones incluso un musical.

Del Toro dijo que su victoria era una reivindicación de las cintas sobre monstruos, la ciencia ficción y otros géneros cinematográficos que a veces son ridiculizados.

“Este es un hermoso incentivo, un hermoso acto de amor, y me parece que es algo muy necesario”, declaró el cineasta a la prensa. “Llegó la hora de que entendamos que no se puede legitimar solo a ciertos géneros” y no a otros.

Del Toro dijo que la “misión de su vida” ha sido mostrar que es posible que las películas de ciertos géneros posean inteligencia, arte y belleza.

La 74ta edición del festival cinematográfico más antiguo del mundo atrajo a estrellas como Clooney, Matt Damon y Jennifer Lawrence a la lujosa isla Lido en la ciudad de los canales.

La cinta de Del Toro fue una de las varias que abordaron la preocupación del trato que da la humanidad a la Tierra y el de los seres humanos entre sí.

Otras películas abarcaron temáticas similares: la furia de una pequeña localidad en “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh; la agonía espiritual del ecodrama “First Reformed", de Paul Schrader; los inmigrantes que huyen de la guerra, la sequía y el hambre en el documental “Human Flow”, de Ai Weiwei; y “mother!”, de Darren Aronofsky, una emocionante parábola de la Madre Tierra bajo ataque.

El Gran Premio del Jurado para el segundo lugar fue otorgado a “Foxtrot”, del israelí Samuel Maoz. La cinta es un estudio fascinante sobre el dolor de una familia y la manera como un trauma tiene eco a través de generaciones.

Maoz, ganador del León de Oro en 2009 por su película de guerra “Lebanon”, tuvo cierta recepción negativa en Israel porque “Foxtrot” critica al ejército, la institución más respetada del país.

El cineasta dijo que ninguna sociedad podría florecer cuando “los críticos son considerados traidores”.

“Si critico el lugar donde vivo, lo hago porque me preocupa”, señaló. “Lo hago porque quiero protegerlo. Lo hago por amor”.

Por su parte, el francés Xavier Legrand fue elegido mejor director por su primer largometraje "Custody", que también obtuvo el premio del festival a la mejor opera prima.

El palestino Kamel El Basha, de gran experiencia en los escenarios, recibió el galardón al mejor actor por su papel en el drama "The Insult", dirigido por el libanés Ziad Doueiri, mientras que la británica Charlotte Rampling fue elegida mejor actriz por su trabajo en la cinta "Hannah", de Andrea Pallaoro.

Otros ganadores fueron el western australiano "Sweet Country" de Warwick Thornton, película que se llevó el premio Especial del Jurado, y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri", de McDonagh, que obtuvo el galardón al mejor guion.

El actor estadounidense Charlie Plummer, de 18 años, fue nombrado el mejor actor joven por su interpretación de un chico solitario que entabla una amistad con un viejo y cansado caballo de carreras en la película "Lean on Pete" de Andrew Haigh.

La cinta “Nico, 1988”, dirigida por la italiana Susanna Nicchiarelli, ganó la sección Horizontes para cineastas más nuevos y vanguardistas. Narra la biografía de Nico, el excantante de Velvet Underground.

Venecia tiene el antecedente de darle un impulso a películas para que ganen en los premios de Hollywood.

La edición de este año del festival produjo una cosecha de posibles aspirantes a los Oscar, como Frances McDormand por “Three Billboards”, Helen Mirren y Donald Sutherland por “The Leisure Seeker” y Jennifer Lawrence por “mother!”.