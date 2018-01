SAG Awards 2018: ¿Dónde y a qué hora podrás la premiación?

¿Estás listo par ver la entrega de los SAG Awards 2018 ?

Este domingo 21 de enero se lleva a cabo la ceremonia número 24 de los Premios del Sindicato de Actores en el Shrine Auditorium de Los Ángeles.

En América Latina (Guatemala, Chile, Perú, México, Colombia, Uruguay, Paraguay y Argentina) podrán verlos en TNT.

They're ready for their close up 📸 Catch @IMKristenBell and the Actor® TONIGHT at 8ET/5PT! #sagawards pic.twitter.com/2ELoIl3g84

Tras el dress black code en los golden Globes en contra de al acoso sexual en Hollywood, el poder de la mujer llega a esta entrega.

Por primera vez una actriz conducirá la entrega de galardones en donde los actores se premian entre ellos.

La elegida fue Kristen Bell.

"Estoy hornada de formar parte de los SAG, pero me da un poco de nervios esto de ser la primera en conducirlos. Me pone feliz estar en compañía de mis colegas actores; con muchos he trabajado antes, entonces sé que me apoyarán. Será una noche fabulosa" declaró Bell.

We’ve got grins frozen on our faces! @IMKristenBell will be the first ever host of the 24th Annual @sagawards, airing Jan. 21st on @TNTdrama and @TBSnetwork. #sagawards pic.twitter.com/53JeBCfHF3

— SAG Awards® (@SAGawards) 4 de diciembre de 2017