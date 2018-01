Las mejor vestidas en la historia de los SAG Awards

Los Screen Actors Guild Awards, mejor conocidos como SAG Awards, nacieron en 1995 como los reconocimientos cinematográficos que se otorgan por el Sindicato de Actores de Estados Unidos. Con estos galardones se premian las mejores interpretaciones de los miembros del sindicato.

En la actualidad son considerados como uno de los principales eventos de la industria, comparados con los Oscar. Cada año la alfombra roja se viste de gala para recibir a los máximos exponentes del cine. Las actrices utilizan sus mejores vestidos largos, joyas, accesorios y peinados. Varias de ellas son consideradas como las mejor vestidas por sus increíbles atuendos.

Personalidades de la talla de Emma Stone, Angelina Jolie, Reese Witherspoon, Sofía Vergara, Nicole Kidman, Naomi Watts, Viola Davis, Amy Adams y Kate Hudson han tenido los mejores looks en la historia de estos premios. Mira sus fotografías en la siguiente galería.

Este año, los SAG Awards 2018 marcarán un paso importante en el movimiento y la lucha por la igualdad, equidad, respeto y empoderamiento de las mujeres en el mundo.

Será la primera vez que la ceremonia sea protagonizada únicamente por mujeres. Kristen Bell fue elegida para ser la anfitriona de los premios y los 13 galardones serán entregados solo por actrices.

La productora ejecutiva de los SAG Awards, Kathy Connell, explicó que la con esta decisión se desea rendir un homenaje a todas las mujeres.

Be present on January 21st to watch these influential women present to some deserving recipients! We’re so excited to see who @halleberry, @itsDakotaFannin, @Lupita_Nyongo, Emma Stone, and Kelly Marie Tran will hand The Actors® to! #sagawards pic.twitter.com/9ey0Ug4dVY

— SAG Awards® (@SAGawards) January 13, 2018