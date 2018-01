Stella McCartney espera que la moda tenga su momento “Me Too” en contra del acoso sexual

La diseñadora Stella McCartney está lista para ver el movimiento “Me Too”, que barre a Hollywood, abrirse camino en las pasarelas.

"Es hora de que la industria de la moda se pronuncie un poco más", dijo McCartney durante una entrevista el martes en un evento-concierto en Los Ángeles en el que presentó su colección otoño 2018.

"Somos casi 80% mujeres en la compañía, pero también me gustan los hombres. Así que soy una gran creyente en la igualdad", expresó la diseñadora británica, quien vistió de negro en apoyo a la iniciativa contra la violencia sexual Time's Up.

Presenta colección de otoño

Katy Perry, Christina Aguilera, Emma Roberts, Kate Hudson y Goldie Hawn estuvieron entre las famosas que asistieron al evento.

"Ella solo me da la paleta y yo pinto con ella. ¡Hoy estoy de rojo!", dijo Perry al llegar a la fiesta ataviada en un holgado traje con volantes.

Fue un asunto de familia que comenzó con Paul McCartney recorriendo la alfombra roja antes de cantar para un público vestido a la moda.

El ex Beatle dijo a los reporteros que estaba "súper orgulloso" de su hija Stella y bromeó que ésta había heredado el sentido del estilo de su antiguo compañero Ringo Starr, quien también estuvo presente.

McCartney se unió a la banda Muse en el escenario para interpretar clásicos de los Beatles como "I Saw Her Standing There" y "Helter Skelter". También tocaron St. Vincent y Beck, junto al coro Compton Kidz Club.

Las modelos posaron alrededor del local, acentuando el marco del concierto de rock con mezclilla desteñida, vibrantes estampados animales y suéteres acogedores. Un letrero de neón de Time's Up le dio la bienvenida a los invitados a los S.I.R. Studios de Hollywood.

El encaje traslúcido francés apareció en ajustados vestidos color pastel, piezas sin mangas y pantalones de ejercicio. El estampado de leopardo fue recurrente y un mono ceñido en la cintura mezcló cheurón rojo con rayas. La línea masculina de McCartney incluyó camisetas tipo polo y suéteres con cuello en V combinados con sobretodos estampados y pantalones sport o de jean.

Con información de AP