Matt Damon se disculpa por comentarios sobre violencia sexual

Matt Damon dijo que las críticas recibidas por sus declaraciones sobre la violencia sexual le ayudaron.

Hace unas semanas Damon dijo a The Associated Press y otros medios que hay diferentes niveles de conductas sexuales inapropiadas y que el castigo debería reflejar esto. Pero esto llevó a críticas de varias personas, incluyendo su ex novia Minnie Driver.

El martes en entrevista con AP, Damon dijo que desearía haber escuchado más antes de expresar su opinión y que no quiere “prolongar el dolor de nadie”.

Señaló que lo lamenta y agregó que las respuestas a sus comentarios han sido “de mucha ayuda”.

Damon dijo que apoya la organización Time's Up fundada por mujeres de Hollywood para combatir el acoso y el abuso sexual.

Duros momentos

El padre del actor, Kent Damon, murió el pasado 14 de diciembre en Massachusetts tras padecer cáncer desde hace tiempo.

El hombre de 74 años falleció por complicaciones de mieloma múltiple, una inusual enfermedad de la sangre que afecta la médula ósea.

Damon ha trabajado con el fin de recabar fondos para la investigación contra el cáncer y su tratamiento desde que su padre fue diagnosticado con ese mal en 2010.

Con información de AP