La supuesta alocada noche de drogas y mujeres que vivió Rafael Amaya

Debido al éxito que tuvo la serie “El Señor de los Cielos”, Rafael Amaya cayó en el consumo de drogas y alcohol. Pero subo rehabilitarse a tiempo y salir adelante para mantenerse limpio en el mundo del espectáculo.

Sin embargo, el joven Agustín Larios señaló a medios mexicanos que el intérprete de Aurelio Casillas recientemente tuvo una noche de excesos.

“Me encontré a Rafael Amaya en un table dance, aquí en la CDMX un jueves y aunque nos conocimos y convivimos, no lo he vuelto a ver porque no nos dimos los teléfonos, pero lo que unos amigos vivimos con él es inolvidable.

Él comentó que ya no iba a beber y a meterse nada y que era una despedida de los vicios, de la maldad. Esa noche él estuvo con 5 chavas del lugar, las más hermosas fueron para Rafael, con todas tuvo relaciones sexuales y él solito se bebió una botella de whisky Buchanan’s 18 años y estuvo consumiendo drogas en el lugar, sin que nadie le dijera nada.

Nosotros por convivir con el actor de moda nos fuimos un día después, pero luego nos enteramos que él aguantó tres días de fiesta”, detalló la fuente, quien aseguró haber convivido con Amaya por más de 48 horas continuas.

A decir del joven, el único requisito que les pusieron a las invitados de la fiesta fue borrar las fotos y videos de esas alocadas noches para no evidenciar los excesos.

“Su compadre me comentó que yo podía platicar cosas de lo bien que la pasamos, pero que por favor por nada del mundo fuera a mostrar fotos tomadas en el lugar porque había sido una noche de loquera, en la que todos participamos y de caballeros para nadie era bueno salir afectado.

Así que todos acordamos borrar las imágenes y no hablar de los detalles de esa fiesta, que para nosotros duró dos días y para él tres”, añadió.

Hasta el momento, Rafael Amaya no se ha pronunciado sobre esta supuesta alocada celebración y las declaraciones que el joven Larios dio a medios mexicanos.