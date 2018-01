FOTOS. Las mejor vestidas de los Golden Globes 2018

En la era post Harvey Weinstein, el negro se impone como color code de protesta en los Golden Globes.

Y estas celebridades lo llevaron al nivel de impacto visual que es un deleite a la vista.

¡Las que impactaron!

Laura Marano

De negro, con toques principescos. Un vestido con movimiento

Allison Williams

De Armani Privé, en un elegante juego geométrico. Una de las actrices mejor vestidas de su generación.

Get Out star Allison Williams is one of the first to arrive on the #GoldenGlobes2018 red carpet, leading what will undoubtedly be a procession of black gowns. #GoldenGlobes #etalkGlobes pic.twitter.com/GBPQtFDkVF — etalk (@etalkCTV) 7 de enero de 2018

Alexis Bledel

Así es que se le pone color a un dress code. El maquillaje, eso sí, la empalidece al 10000 por ciento.

Dove Cameron

La actriz de Disney lució un sencillo vestido de Monique Lhuillier que le sentaba de maravilla.

Catherine Zeta-Jones

Estilo mediterráneo en todo su esplendor, mega escote, encaje y pelo suelto.

Catherine Zeta Jones. All I'm going to say, is you have aged gracefully into one hot mama.🔥 #goldenglobes pic.twitter.com/gKFaIxOiCW — Hannah (@HewwAreYou) 7 de enero de 2018

Mandy Moore

Color discreto, perfecto con su color de piel y pelo y con un vestido al punto.

Jessica Biel

Aunque la figura del vestido parezca discordante, juega muy bien con la textura y corte del vestido tipo años 50. El estilismo es perfecto.

Dakota Johnson

Perfección en Gucci.

Reese Witherspoon, Eva Longoria, Sharon Stone

Salma Hayek

Angelina Jolie

Las plumas vienen fuerte este año, y quien mejor para confirmarlo que Angelina Jolie. ❤️ ¡Que elegancia! Like always. #GoldenGlobes pic.twitter.com/VrBvF5Sa8I — KARINA PELUYERA (@PeluyeraKarina1) 8 de enero de 2018

Nicole Kindman

Halle Berry