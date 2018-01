Debra Messing denuncia al canal E! en vivo y frente a una de sus presentadoras

Esta alfombra roja sin duda fue diferente, y una de las que más llamó la atención fue Debra Messing .

Los conductores del canal E!, Giuliana Rancic y Ryan Seacrest, no preguntaron qué lucieron las actrices, sino por qué están portando el color negro.

Esto en protesta de los abusos y acosos sexuales que se revelaron a finales de 2017 por parte de directores y actores de Hollywood; mediante el movimiento "Time's Up", organizado por famosas como Eva Longoria, Natalie Portman y Rosario Dawson, entre otras.

Durante la transmisión de la alfombra roja de este canal, la actriz criticó, entre otras cosas, las políticas de la televisora.

Según expresó, la empresa que no quiso pagarle más a su conductora Catt Sadler, quien después de 10 años, descubrió que su compañero Jason Kennedy ganaba casi el doble que ella.

Esto motivó a Sadler a renunciar.

Sin duda Rancic no esperaba esa respuesta cuando le preguntó "¿por qué estaba portando un vestido negro?".

Debra Messing drags E! (while being interviewed on E!): "I was so shocked to hear that E! doesn't believing in paying their female co-hosts the same as their male co-hosts" pic.twitter.com/HF3B2uhwtF

— David Mack (@davidmackau) 7 de enero de 2018